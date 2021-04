Meer beloftenploegen in 1B? Pro League zit rond de tafel...

Het experiment met Club NXT is niet echt succesvol te noemen, de beloften van Club Brugge eindigden laatst in de Proximus League. Toch zou de Pro League misschien nog extra beloftenploegen willen toevoegen aan onze tweede hoogste profreeks.

Het Nieuwsblad schrijft dat de Pro League woensdag samenzit om te beslissen of er extra beloftenploegen in 1B worden toegevoegd, of niet. Door de huidige coronapandemie is het amateurvoetbal afgelast, en is het dus moeilijk voor de Pro League om stijgers en dalers aan te duiden, vorig jaar loste het comité dat op door de beloften van Club Brugge in 1B te laten spelen.

Het idee is nu om de u23-teams van Anderlecht, Genk en Standard ook bij de Proximus League te voegen, maar daar zijn Charleroi en Gent niet mee akkoord. De Pro League zit dus woensdag weer aan tafel om zich te beraden over het idee.