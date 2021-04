Waarom de bal spelen geen excuus meer is om geen rood te geven: "Als je 200 per uur rijdt met airbags, ga je toch ook in de fout?"

Het Referee Department heeft gisteren meer inzicht gegeven over wanneer er wel of niet een rode kaart moet uitgedeeld worden. Dit seizoen ook al een paar keer gezien: jongens die de bal spelen, maar toch rood krijgen. "De bal spelen is geen excuus", klinkt het.

Neem het voorbeeld van Kemar Lawrence in Eupen. Vincent Kompany maakte daar achteraf heel wat ophef over omdat hij de bal speelde tegen een stevige intensiteit. Maar vooral dat laatste stoort het Referee Department. "We kijken naar heel wat zaken: de impact, de hoogte van de voet, met de studs vooruit, intensiteit en snelheid", aldus VAR-verantwoordelijk Fredy Fautrel.

Maar... "De bal spelen, mag geen alibi zijn om met te hoge intensiteit in te komen. De bal spelen geeft je niet het recht om zomaar alles te doen. Wij vinden dat de speler zijn tackle moet beheersen. Als ik van twee meter afstand spring en langs achter, dan breng ik de speler in gevaar. Als je met 200 per uur over de weg rijdt, maar je hebt wel veel airbags... Dat maakt het toch ook niet minder fout?"