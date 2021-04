Beerschot huldigt voetbalicoon met bronzen borstbeeld én eigen kledinglijn

Op 29 april zou voetbalicoon Rik Coppens 91 jaar geworden zijn. Om hun ex-speler en trainer te huldigen en herdenken werd donderdag in het Olympisch Stadion van Beerschot een bronzen borstbeeld van de legendarische speler onthuld.

Exact 91 jaar geleden werd een icoon uit het Belgisch voetballandschap geboren. Henrik - beter bekend als gewoon Rik - Coppens zag op 29 april 1920 in Antwerpen het levenslicht.

Rik Coppens mocht tijdens zijn carrière de eerste Gouden Schoen op zijn naam schrijven. Verder werd hij ook meermaals topscorer, namelijk in seizoen 1951-1952 met 23 doelpunten, in 1952-1953 met 35 doelpunten en in seizoen 1954-1955 met opnieuw 35 doelpunten. Coppens werd ook Rode Duivel en speelde 47 wedstrijden voor onze Belgische nationale ploeg, waar hij in totaal 21 keer de netten deed trillen. Een indrukwekkend palmares dus!

Trainerscarrière:

Nadat Rik zijn voetbalschoenen aan de haak hing, ging hij aan de slag als trainer. Hij coachte van 1971 tot 1974 Berchem Sport, daarna keerde hij terug naar 'zijn Beerschot' om er van 1974 tot 1978 hoofdtrainer te zijn. Na Beerschot keerde hij van 1979 tot 1981 terug naar Berchem Sport om dan trainer te worden van Club Brugge in het seizoen 1981-1982. Nog een laatste keer keerde hij terug naar het Kiel, in 1982 tot 1984, waarna hij op pensioen ging.

Huldiging:

In samenwerking met de club wilden de supporters van Beerschot hun icoon huldigen. En daar was wat zijn 91ste verjaardag ging zijn, de ideale gelegenheid voor. In het stadion van 'De Ratten' werd donderdag het bronzen borstbeeld onthuld in bijzijn van vice-voorzitter Walter Damen, de beeldhouwer zelf en Frank Raes, goede vriend en auteur van zijn biografie 'Ik, Rik Coppens'. Ook huidig Beerschot-icoon Raphaël Holzhauser steunde overigens het initiatief. Het beeld zal tijdelijk te bewonderen zijn in de fanshop van de club, waarna het een vaste plaats zal krijgen in Museum XIII, of aan de hoofdingang van het Olympisch Stadion.

Speciale kledingslijn:

Maar Beerschot ging nog een stap verder. Vandaag werd niet enkel een bronzen beeld voor Rik Coppens onthuld, er is als eerbetoon ook een limited edition kledinglijn voorgesteld bestaande uit een wit t-shirt met de afbeelding van Coppens, en een zwart shirt met een Coppens-borstzakje. Ook werden er kousen ontworpen en kunnen de fans drie pins kopen met Coppens' afbeelding. Als allerlaatste surprise voor de fans voorziet Beerschot ook 200 genummerde Gouden Schoen sleutelhangers. "Maar de nummer één en dertien zijn uit de collectie gehaald", aldus persverantwoordelijke Luther Rommens. "Daar hebben we speciale plannen mee die we binnenkort uit de doeken zullen doen."