Balans: Komt de rangschikking overeen met de marktwaarde van de ploegen?

Nu de 34 speeldagen in onze competitie erop zitten, kan elke ploeg de balans opmaken over het voorbije seizoen. Wij leggen alvast het klassement van de reguliere competitie naast het klassement van de totale marktwaarden.

Het moet niet verbazen dat de leider van onze competitie, Club Brugge, ook met kop en schouders boven de rest uitsteekt op vlak van marktwaarde van de spelers. Met een marktwaarde van ongeveer 137 miljoen euro staan ze ver boven de andere ploegen. Antwerp eindigde op plek twee in het klassement, terwijl ze qua marktwaarde slechts op de zesde plek staan in de Pro League. Met een marktwaarde van 48 miljoen staan ze een heel eind onder de marktwaarde van Genk. Genk heeft met 97,3 miljoen euro de tweede hoogste marktwaarde, maar eindigde in de reguliere competitie slechts vierde. Anderlecht, dat derde eindigde in de reguliere competitie, staat ook derde in de stand qua marktwaarde. Daarmee doet de ploeg van Kompany wat ze moet doen. Club Brugge en Anderlecht zijn wel de enige twee ploegen die qua marktwaarde op dezelfde plaats staan als in de competitie.

Ploegen met negatieve balans

Antwerp, KV Oostende, KV Mechelen, Beerschot, Zulte Waregem, Eupen, Kortrijk, Sint-Truiden en Waasland-Beveren zijn de ploegen die het in de reguliere competitie beter gedaan hebben dan verwacht als je kijkt naar de marktwaarden. Dat betekent dat zij met relatief goedkope spelers betere resultaten hebben gehaald. KV Oostende zette de strafste prestatie neer. Op vlak van marktwaarde staan ze pas op de elfde plaats in onze competitie, maar ze eindigden uiteindelijk op de vijfde plek. Zij doen het dus zes plekken beter dan verwacht.

Ploegen met negatieve balans

Genk, Standard, Gent, Charleroi, Cercle Brugge, Oud-Heverlee Leuven en Moeskroen mogen allemaal ontevreden zijn over dit seizoen. Vooral Cercle Brugge heeft het laten afweten in vergelijking met hun marktwaarde. Met een totale marktwaarde van 37,1 miljoen euro heeft Cercle de achtste beste kern op vlak van marktwaarde. Ze eindigden net boven de streep op de zestiende plaats en doen zo acht plekken slechter dan verwacht. Charleroi is de tweede hardste daler. Zij hebben de zevende grootste marktwaarde, maar eindigden zes plekken lager op plaats 13.