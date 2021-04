Het verloren talent Zakaria Bakkali: "Hij, een bad boy? Die reputatie komt door de media"

Zakaria Bakkali heeft nogal de reputatie van een bad boy te zijn. Maar dat klopt niet volgens zijn trainer bij Beerschot Will Still. Hoe komt het dan de Belg met Marokkaanse roots die reputatie heeft meegekregen?

Een selectie voor het WK op 18-jarige leeftijd bij de Rode Duivels deed vermoeden dat Zakaria Bakali een grote carrière tegemoet zou gaan, momenteel is het er nog niet allemaal uitgekomen. Omdat de flankaanvaller zijn maximale potentie nog niet bereikt heeft, krijgt hij nogal makkelijk ‘bad boy’ op zijn hoofd gelabeld.

Geen bad boy

Die reputatie is onterecht volgens Will Still, de trainer van Beerschot, dat zei de jonge coach in een interview met Het Nieuwsblad: “Op de training zag je meteen dat hij een klasbak was. Er wordt vaak veel onzin verteld over hem in de media, op den duur is hij alleen nog maar een dikzak die kebab met zijn vrienden eet. Zakaria was altijd als eerste op de training, en stond open voor extra trainingen. Bakkali heeft gewoon enorm veel pech met blessures, en heeft meer wedstrijdritme nodig”

Het mooie begin

Het ging allemaal heel snel voor Bakkali. In het seizoen 2013/14 maakte de flankaanvaller zijn debuut bij PSV Eindhoven, onze landgenoot deed het goed bij onze Noorderburen. Hij werd op zijn 17 jaar de jongste speler in de Eredivisie die een hattrick scoorde. In de zomer van 2014 werd Bakkali zelfs door Marc Wilmots opgeroepen voor de WK-voorselectie van de Rode Duivels.

Het seizoen dat volgt op het wereldkampioenschap begint minder voor de Belg. Na vijf wedstrijden met de beloften van PSV raakt de flankaanvaller geblesseerd en zit hij voor de rest van het seizoen aan de kant.

Spanje

Na een seizoen wedstrijdloos te zijn geweest, kreeg Bakkali toch een mooie transfer naar Valencia. In Valencia begint het verhaal goed, als de Luikenaar fit is, speelt hij. Een blessure bleef echter niet uit, de lies begon weer moeilijk te doen en Bakkali speelde maar een half seizoen bij de vleermuizen. Het seizoen erna moest het jeugdproduct van PSV tevreden zijn met een rol als invaller.

Een uitleenbeurt aan Deportivo de La Coruna dringt zich op. Maar ook daar moet Bakkali het doen met een invallersrol.

Terug naar eigen land

In de zomer van 2018 kocht Anderlecht de linksvoor van Valencia voor 1,2 miljoen. Ook bij de Brusselaars kreeg Bakkali maar de rol van invaller, en werd hij tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021 uitgeleend aan Beerschot. Door blessures kwam het jeugdproduct van PSV slechts een paar keer in actie.

Het kan nog steeds

Deze zomer verloopt Bakkali zijn contract bij Anderlecht, de vraag is nu waar de Belg zijn toekomst ligt. Will Still zei overigens ook in het interview met Het Nieuwsblad dat hij ‘Bakkali wel nog een kans zou willen geven, als de 25-jarige zonder club komt te zitten’. De Belgische Marokkaan is nog niet te oud, en wie weet wat er voor hem nog kan zonder blessureleed…