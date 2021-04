'Erg polyvalente sterkhouder gaat Union ruilen voor andere eersteklasser'

Hij is dit jaar meermaals opgevallen door zijn polyvalentie, maar volgend seizoen zou hij wel eens op een andere plek kunnen gaan spelen. In een andere stad, dan ook nog eens vooral.

Mathias Fixelles heeft er een prima seizoen opzitten bij Union. Hij speelde 25 wedstrijden mee en kwam daarin op meerdere plekken op het veld terecht.

De verdedigende middenvelder kan ook aardig overweg centraal in de defensie en heeft nog wel wat andere adelbrieven.

Transfervrij

Union had een optie in zijn contract voor nog twee seizoenen extra voor de 24-jarige speler, die in 2016 na een verleden bij onder meer de jeugd van STVV overkwam van KVW Zaventem.

Die optie werd echter niet gelicht en dus is Fixelles transfervrij. KV Kortrijk zou volgens La Dernière Heure erg dicht bij een deal met hem staan.