Jarige Franky Van der Elst laat licht schijnen over Club: "Als ze de titel mislopen, verdienen alle spelers een pak slaag"

Franky Van der Elst wordt vrijdag 60. De voormalige middenvelder van Club Brugge kende een mooie periode in Jan Breydel, maar ziet dat de huidige generatie even straf of zelfs straffer is. Hij verwacht dan ook weinig problemen in de play-offs.

De titel dat is een feit, denkt hij. "Het wordt spannend voor de tweede plaats. Als het nog verkeerd loopt voor Club verdienen alle spelers een pak slag; Maar dat kan niet", zegt hij in een interview met De Witte Duivel. "Toen de play-offs nog tien matchen telden, volstond een voorsprong van zes punten bijna altijd. Slechts één keer is er iets spectaculairs gebeurd, ik dacht met het Anderlecht van Besnik Hasi. Standard heeft ook eens een geweldige remonte gemaakt, maar eindigde toch slechts tweede. Nee, acht punten moet een beslissende kloof zijn." "Voor de tweede plaats wordt het echter interessant. Het is alleen jammer dat de bekerfinale al gespeeld is, zodat alle ploegen van de Champions Play-off weten dat ze Europees spelen. Club en vooral Anderlecht haalden veruit de meeste punten tegen de andere teams van PO 1 in de reguliere competitie. Ik denk Anderlecht vijftien, Club twaalf, Antwerp zes en Genk slechts drie. Ik verwacht dat dit naar elkaar zal toegroeien."