Hoe vlaggenroof aanleiding gaf tot opdoeken Genkse sfeergroep

Zondag vierde iedereen die Genk een warm hart toedraagt de bekeroverwinning tegen Standard. Voor Drughi, de bekende sfeergroep van KRC Genk, werd het verrassend genoeg een gitzwarte dag. De supportersclub moest er immers noodgedwongen mee ophouden.

De aanleiding? Een gestolen banner van Drughi. Een oud-lid bevestigde de banner zondag aan zijn gevel. Dit was enkele STVV-fans, de grote rivaal, ter ore gekomen. Zij verzamelden aan het huis en graaiden de banner mee.

Lijkt een banaliteit? Niet in de wereld van de ultra's. Daar is het een ongeschreven wet dat een club ophoudt te bestaan wanneer een banner in handen komt van de rivaal. Voor Drughi Genk is dit niet anders. Na bijna 20 jaar trekt de sfeergroep er dus noodgedwongen de stekker uit.

Zo heeft de harde kern STVV haar revanche beet voor pakweg drie weken geleden. Een dag voor de Limburgse derby gingen toen enkele ultra's van KRC Genk met een tifo aan de haal.

Lees hier de integrale boodschap van Tribune Zuid, de harde kern van KRC Genk:

Het eervolle afscheid van Drughi Genk 2002



Zondag 25 april 2021 is een datum die niet alleen de geschiedenisboeken zal ingaan als de dag waarop dat onze geliefde club, KRC Genk, haar 5de beker van België wint, maar ook de dag dat de Belgische ultrascene afscheid neemt van een van de meest befaamde groepen, Drughi Genk 2002.

Geheel onverwachts bereikte ons enkele uren voor de aftrap van de oh zo belangrijke bekerfinale tegen onze aartsrivaal uit Luik het nieuws dat een van de eerste officiële banners van Drughi Genk in de handen terecht was gekomen van onze andere aartsrivaal uit Sint-Truiden.



Wij kunnen nog steeds niet begrijpen dat deze banner zo simpel en vooral zo oneervol is afgenomen. Ook kunnen we niet vatten dat er dergelijke fouten zijn gemaakt door een bepaald individu, dewelke zelfs reeds jaren niet meer actief is binnen de groep Drughi Genk. Het feit dat deze banner niet in handen was van de actieve generatie, betekent dat wij als groep fouten hebben gemaakt en hierdoor onze conclusies trekken.



Dit betekent dat alle activiteiten onder de naam van Drughi Genk, met onmiddellijke ingang, stopgezet worden. De komende maanden staan dus niet in het teken van het voorbereiden van het 20 jarige bestaan, maar in het verwerken van dit verlies. Wij gaan er voor zorgen dat we als groep, neen als familie, verenigd blijven in deze moeilijke tijden en kijken wat de toekomst ons te bieden heeft. De liefde voor onze club KRC Genk blijft tenslotte altijd bestaan.



De voltallige groep kijkt terug op een prachtig bestaan waarin het zich onderscheidde op alle vlakken dat een ultragroep kenmerkt:

- reusachtige tifo's werden gemaakt

- stadions werden in vuur en vlam gezet, al dan niet met het nodige vuurwerk

- we volgden onze club door heel België en Europa

- supportersacties werden op poten gezet, al dan niet voor de club, de stad of een goed doel.



Tot slot willen we nog de andere groepen van de Genkse harde kern (GCF - Geneche - Ultras Genk) en onze kameraden uit Sittard en Mönchengladbach bedanken. Samen hebben we mooie tijden beleefd, talrijke acties gedaan en vooral veel steun van hen mogen ontvangen de afgelopen dagen!



Drughi Genk

2002 - 2021