🎥 Glenn Verbauwhede over iconische duik in Zuid-Afrika: "Ik heb niets gepresteerd daar, behalve die fantastische duik"

Glenn Verbauwhede is al even geen voetballer meer. Maar een cultfiguur is hij zeker wel, en dat bewees hij afgelopen week met verve.

Verbauwhede startte zijn carrière als jong talent bij Club Brugge. Ondanks enkele uitleenbeurten aan KV Kortrijk brak hij toch niet door in het Jan Breydelstadion. In 2012 speelde hij een seizoen bij Westerlo en een jaar later trok hij naar Zuid-Afrika.

Daar heeft Verbauwhede niet enorm veel gespeeld maar de voormalige doelman was deze week te gast in de podcast Midmid en reeg de doelman de hilarische Zuid-Afrikaanse anekdotes aan elkaar. Verbauwhede woont en 'werkt' nog altijd in Zuid-Afrika. Tijdens de coronapandemie was hij even opnieuw in het land.

Duik

Nadat hij naar Zuid-Afrika ging, was Verbauwhede even vergeten in België. tot hij via een filmpje opnieuw van zich liet horen. Ondertussen genoten al 3,6 miljoen mensen van Verbauwhede die een aanvaller ostentatief uitdaagt en dan zelf richting zijn voeten duikt. "Ik heb in Zuid-Afrika niets gepresteerd, behalve die ene duik", vertelt Verbauwhede in een hilarische podcast van meer dan 2 uur.