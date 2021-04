Nicolas Raskin maakt het rapport op van het seizoen van de Rouches

Het seizoen van Standard was een beetje een dubbeltje op zijn kant. Dat beseft ook Nicolas Raskin (20), die een lichtpunt was bij de Rouches.

Standard heeft een heel lastig seizoen achter de rug, maar wil het met een positieve vibe afsluiten en play-off 2 winnend afsluiten.

"We hebben hoogtes en laagtes gekend, maar als we naar onze ploeg kijken kunnen we ook stellen dat er drie-vier spelers hun debuut hebben gemaakt dit seizoen."

Trots op parcours

"Met deze jonge kern en onze prestaties mogen we alles samen toch trots zijn op ons parcours dit seizoen. Dit is al een goede voorbereiding op de volgende jaargang."

"Met mij persoonlijk gaat het na mijn virus ondertussen veel beter. Ik was heel moe en soms ging ik heel snel knock-out, na een training sliep ik soms urenlang. Maar nu gaat het beter en beter."