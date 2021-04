Deschacht is er eindelijk uit en deelt vandaag mee of hij al dan niet doorgaat met voetballen

Olivier Deschacht is er dan toch uit geraakt. De 40-jarige verdediger maakt vrijdagmiddag bekend of hij er nog een jaartje bij doet bij Zulte Waregem of definitief de voetbalschoenen aan de haak hangt.

In een filmpje op de sociale media van Essevee geeft Deschacht dit zelf aan. De ex-Mauve ziet zijn contract aflopen op het einde van het seizoen, maar de fusieclub gaf al mee graag te willen verlengen. Ook dit seizoen was Deschacht een sterkhouder in de verdediging van Zulte Waregem. Hij speelde 33 matchen waarin hij goed was voor twee goals en twee assists. 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘! 📩



