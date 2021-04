Deschacht maakt beslissing bekend en het doek valt dan toch: "De goesting is over"

Het zit erop. Olivier Deschacht heeft de knoop doorgehakt en stopt met voetballen. Zulte Waregem probeerde hem te overtuigen er nog een jaar aan vast te knopen, maar de verdediger vindt het welletjes.

"Voor mij is het moment gekomen om ermee te stoppen. Als je mij toen ik me bij Lochristi aansloot verteld had, dat ik het meeste matchen voor Anderlecht zou spelen, titels en prijzen zou winnen en zolang zou doorgaan, ik had eens goed gelachen. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie jaren."

"Niets zal vervangen wat ik het liefste doe: voetballen. Maar ik zal de weg wel vinden en op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Ik hoop dat ik zal herinnerd worden als een speler die er altijd voor ging, die elke match begon alsof het zijn laatste was. Merci Zulte Waregem om mijn carrière op een mooie manier te doen eindigen. Maar na enkele moeilijke jaren is het mentaal op. En laat dat nu mijn sterkste punt zijn."

"De goesting is over, het is mentaal op", liet hij nog weten.