Atletico Madrid kruipt door het oog van de naald, en mag zich gaan opmaken voor Barça

Het is heel spannend in La Liga, met nog vijf wedstrijden te gaan, staat Atletico Madrid twee punten voor op stadsgenoot, en eerste achtervolger, Real Madrid. Atletico nam het vandaag op tegen degradatiekandidaat Elche.

De eerste helft was het al Atletico Madrid dat de klok sloeg. De Madridlenen domineerde de ploeg uit Elche, en kwamen na een kwartier via Luis Suarez op voorsprong. Het doelpunt werd later echter afgekeurd door de VAR wegens offside. Tien minuten later was het dan toch raak voor de rood-witten uit Madrid.

Een mooie actie van onze landgenoot Yannick Carrasco. De flankaanvaller kwam met een mooie beweging naar binnen, en legde de bal achteruit voor ploegmaat Llorente. De Spanjaard twijfelde niet, en schoot de bal tegen de netten. 0-1.

De tweede helft was een ander verhaal. Atletico Madrid speelde met de billen dicht en gaf het balbezit aan Elche. Ondanks dat de ploeg die tegen de degradatie vecht in de eerste helft geen kans bijeen voetbalde, ging Atletico toch op de counter spelen.

De tweede helft was vrij saai om naar te kijken, behalve in het slot kreeg Elche nog een penalty. Fidel schoot de elfmeter tegen de paal knalde. Drie minuten later floot de scheidsrechter af, 0-1, en de ploeg uit Madrid ging met de drie punten lopen.

Een heel belangrijke overwinning voor Atletico Madrid, die zich volgende week mogen gaan opmaken voor een uitwedstrijd in Camp Nou tegen FC Barcelona.