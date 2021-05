🎥 Fans Seraing moedigen hun spelers nog een laatste keer aan voor cruciaal duel

Seraing speelt vandaag tegen Waasland-Beveren. Het gaat om promotie naar eerste klasse.

Waasland-Beveren en Seraing knokken vandaag in de heenwedstrijd voor het laatste plekje in de Jupiler Pro League. De fans van Seraing wouden hun spelers nog een laatste keer aanmoedigen voor het cruciale duel. Ze stonden dan ook talrijk de spelers op te wachten met vuurwerk.

Quel accueil des supporters du @RfcSeraing167 avant le match capital de ce samedi soir face à @WaaslandBeveren pour la montée en #d1a 🔥🔥 @ladh @lessportsplus pic.twitter.com/heWn8E4fKC — Matthias Sintzen (@mattsint) May 1, 2021

Voor de Luikse fans zou een terugkeer naar eerste klasse zeer veel betekenen. De jongens van Emilio Ferrera willen er dan ook alles aan doen om dat te bereiken. Waasland-Beveren zit natuurlijk ook in een goede periode na de knappe resultaten van de laatste weken. Bij hen is de wil om in eerste klasse te blijven natuurlijk ook gigantisch. Het belooft een spannend duel te worden vanavond.