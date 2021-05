Seraing door het oog van de naald: "Bewezen dat we de kwaliteiten hebben voor 1A"

De eerste wedstrijd in de twee barrageduels voor 1A zit erop. Seraing maakte in de slotminuten gelijk, en heeft zo nog kans in de terugwedstrijd op de Freethiel. Ondanks dat de Luikenaren door het oog van de naald kropen, waren ze de betere ploeg. Dat weet ook middenvelder Brahim Sabaouni.

“We zijn vooral een heel technische ploeg”, begint Sabaouni. “We waren echter wel sterk in de duels en de tweede ballen waren dan ook meestal voor ons. Het ontbrak ons aan efficiëntie, bij Waasland-Beveren niet, zij hadden amper kansen maar wisten toch te scoren. Dat ze amper kansen hadden, wil toch zeggen dat onze verdediging goed stond” “In de terugwedstrijd zullen we ons spel blijven spelen. Dat heeft ons tot hier gebracht, en hopelijk is het nu tegen de Waaslanders ook voldoende. We zitten vol vertrouwen en hebben dit weekend laten zien dat we genoeg kwaliteiten hebben voor 1A. Volgende week gaan we alles geven”, besluit de Servische middenvelder strijdvaardig.





