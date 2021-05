Pech voor Rode Duivel: hij moest na een half uur naar de kant met een enkelblessure

Gisteren stond in de Ligue 1 de topper tussen AS Monaco en Lyon op het programma. Bij Lyon stond Jason Denayer uiteraard in de basis, maar de centrale verdediger moest al na een half uur naar de kant met een enkelblessure.

Pech voor Jason Denayer. De Belgische centrale verdediger stond in de basis bij Lyon voor de topper tegen AS Monaco, maar na een half uur moest de Rode Duivel al naar de kant. Volgens Het Laatste Nieuws zou hij kampen met een enkelblessure. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Bij Lyon hadden ze Denayer niet nodig om de overwinning binnen te halen, want de club haalde het met 2-3 van AS Monaco. Daardoor lijkt AS Monaco uitgeschakeld te zijn voor de titel, want ze volgen op vijf punten van Lille OSC met nog drie speeldagen te gaan.

