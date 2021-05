Het kon niet uitblijven: topmanager van Premier League-ploeg wil Noa Lang

Met zulke statistieken en zo'n impact op het spel van Club Brugge kon het uiteraard niet uitblijven: de interesse voor Noa Lang wordt steeds groter. Nu meldt de Britse kwaliteitskrant The Telegraph dat Leeds United zich wil melden voor de Nederlandse aanvaller.

Lang scoort en laat scoren en dat is de buitenlandse ploegen niet ontgaan. Het Engelse Leeds en vooral de Argentijnse manager Marcelo Bielsa hebben hun oog laten vallen op de 21-jarige aanvaller. In de krant staat dat Lang zo'n 23 miljoen euro waard zou zijn, maar we betwijfelen of Club Brugge met dat bedrag vrede gaat nemen.

Ook teams uit Italië, Duitsland en Spanje zouden aan hem denken en het zou wel eens een opbodoorlog kunnen worden. Of Lang daaraan gaat kunnen weerstaan, is nog maar de vraag. De blauw-zwarte fans hebben nog niet het genoegen gehad hem live aan het werk te zien en willen graag dat bij blijft. De Champions League kan hem overtuigen, maar het wordt in ieder geval nog een rumoerige zomer.