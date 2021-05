Engelse Premier Leagueploeg trekt aan mouw Oostendecoach Blessin, en heeft listig plannetje

Sheffield United zou interesse hebben in Duitse Oostendecoach Alexander Blessin. Oostende doet het dit seizoen, tegen alle verwachtingen in, heel goed. Hun coach kan daarom rekenen op buitenlandse interesse.

Sheffield speelde dit seizoen in de Premier League, maar is even geleden helaas al veroordeeld tot degradatie naar de Championship. Nu zijn de Engelsen op zoek naar een oefenmeester voor volgende seizoen en dachten ze aan Alexander Blessin.

Door beperkingen in de regels van de Brexit lijkt het echter heel moeilijk te gaan worden voor Sheffield om de T1 van de kustboys binnen te halen. De voorzitter van Sheffield, en een prins van Saudi Arabië, zou proberen in beroep te gaan en proberen zo een uitzondering op de regel te krijgen, dat meldt de Sheffield Star. Of het Sheffield gaat lukken, valt nog af te wachten…