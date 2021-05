Aguero en Messi in één ploeg? De Argentijn is bereid om offers te maken

Sergio Aguero verlaat aan het einde van dit seizoen Manchester City, de vraag is nu waar de Argentijn zijn toekomst ligt. Volgens Sky Sports zou dat wel eens bij FC Barcelona kunnen zijn. Sky meldt dat Aguero akkoord is om een deel van zijn loon af te staan voor bij de Catalanen te kunnen spelen.

Er zou echter nog niets concreet zijn tussen beide partijen. FC Barcelona zal op het einde van het seizoen beslissen over hun transferdoelen, met dus Aguero maar ook onder andere Memphis Depay en andere spelers.

