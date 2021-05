Antoine Bernier voor de cruciale wedstrijd tegen Waasland-Beveren: "We zijn klaar voor onze tweede finale"

Na het 1-1 gelijkspeel in de heenmatch, zal RFC Seraing zaterdagavond de tweede wedstrijd op het veld van Waasland-Beveren moeten winnen als ze willen promoveren naar de hoogste voetbalklasse.

Na een geweldig seizoen in 1B met een tweede plaats achter Union Saint-Gilloise, staat RFC Seraing op de drempel van 1A. De club uit Seraing moet nu een resultaat gaan halen in Waasland-Beveren. "We zijn klaar voor zaterdag, onze tweede finale. We zullen hard moeten werken," zei Antoine Bernier. "Na de heenmatch (1-1), moeten we scoren. Je moet echter altijd doelpunten maken om te winnen. We zijn kalm en we leggen niet te veel druk op onszelf. We zijn echt gemotiveerd," zei Bernier.

Waasland-Beveren begint aan de terugmatch met een kleine voorsprong na het belangrijke uitdoelpunt op het veld van RFC Seraing. Toch blijft Bernier rustig. "Als we erin slagen de score op de Freethiel te openen, zal er veel ruimte zijn. We zullen efficiënt moeten zijn en het beter moeten doen dan in de heenwedstrijd. Het is altijd leuk om goed te spelen, maar uiteindelijk telt het resultaat. We moeten kalm blijven en ons niet laten meeslepen als we niet direct scoren."