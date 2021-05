Niet alleen Didier Lamkel Zé ontbreekt tegen Anderlecht: ook verdediger heeft positief getest op het coronavirus

Het coronavirus zorgt voor problemen bij Antwerp. Eerder gaven we al mee dat Didier Lamkel Zé er niet bij zal zijn tegen Anderlecht en nu is ook het nieuws bekendgemaakt dat Dylan Batubinsika er niet bij zal zijn.

Zoals u HIER kan lezen, is Didier Lamkel Zé er dit weekend niet bij in de topper tussen Antwerp en Anderlecht. De aanvaller heeft positief getest op het coronavirus. Lamkel Zé is echter niet de enige speler van Antwerp die positief heeft getest.

Volgens Het Nieuwsblad is namelijk ook Dylan Batubinsika besmet met het coronavirus. Het is niet de eerste keer dat de verdediger positief heeft getest, want in oktober was hij er door een positieve coronatest ook al niet bij tegen Beerschot en Tottenham.