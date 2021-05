Enorme aderlating voor Antwerp: Didier Lamkel Zé mist wedstrijd tegen Anderlecht na positieve coronatest

Pech voor Antwerp. De ploeg neemt het dit weekend op tegen Anderlecht in de Champions' play-offs, maar ze zullen het zonder Didier Lamkel Zé moeten doen. De aanvaller is er volgens Het Nieuwsblad niet bij door een positieve coronatest.

Een serieuze aderlating voor Antwerp, want sinds Lamkel Zé opnieuw een vaste waarde is, doet hij het uitstekend. Zo was hij dit seizoen al goed voor zeven doelpunten en vier assists in 18 wedstrijden.