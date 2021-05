Kompany over 'geval Hazard': "Het is een kwestie van weken voor iedereen weer ziet wat een geweldige speler hij is"

Vincent Kompany kent Eden Hazard door en door. Hij heeft er jaren een kleedkamer mee gedeeld bij de Rode Duivels en was er bij tijdens het nog steeds beruchte 'hamburgerincident'. De coach van Anderlecht weet dan ook dat zijn kwaliteiten weer gaan komen bovendrijven.

"Kijk, ik ben Eden-fan, net als iedereen zeker? Het enige wat ik wil zeggen is dat die jongen fysiek een heel moeilijk seizoen gehad heeft. Maar hij speelt nu. Het moeilijkste is voorbij: hij is fysiek weer in orde. Het sportieve gaat wel volgen."

Kompany meent dan ook dat hij de storm zelf zal beteugelen op het veld. "Het is een kwestie van tijd voor iedereen weer ziet wat voor een geweldige speler hij is. Hij zit bij Real helemaal op zijn plaats. En als hij iedereen weer overtuigd heeft, zal zijn verhaal nog interessanter worden. Want daar moet je mentaal heel sterk voor zijn."