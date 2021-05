Liverpool doet het zuinig maar zet tegen Southampton wel nieuwe stap richting top 4

In de Engelse Premier League heeft Liverpool met 1-0 gewonnen van Southampton. Zo blijft de landskampioen van vorig seizoen nog zicht houden op een Champions League-ticket.

Om zicht te blijven houden op de top 4, moest Liverpool absoluut winnen tegen Southampton. Aangezien de bezoekers aan een dramatische terugronde bezig zijn, geen onrealistisch doel. Bovendien heeft Liverpool een wedstrijd minder gespeeld dan de rest na de uitgestelde wedstrijd van tegen Manchester United vorig weekend.

WIjnaldum kon Liverpool vroeg op voorsprong brengen maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat. Na een halfuur kwam Liverpool bijna op achterstand maar een goed uigekomen Alisson Becker voorkwam de achterstand. Een minuut later viel het doelpunt wél aan de overkant. Sadio Mane kopte een voorzet van Mohamed Salah tegen de touwen.

Alisson moet foutje rechtzetten

In de tweede helft hielden beide ploegen elkaar wat in evenwicht en moest Liverpool vooral gefocust blijven achterin. Alisson voorkwam met goed uitkomen een grote kans voor de bezoekers maar ging een minuut later wel in de fout bij het utivoetballen. Gelukkig kon hij zijn fout zelf rechtzetten.

Net voor affluiten kon Thiago oprukken in het middenveld. De Spanjaard kreeg enorm veel ruimte en plaatste de 2-0 in de verste benedenhoek.

In de stand nadert Liverpool tot 6 punten van Leicester City met een wedstrijd minder. Vooral het gegeven dat Leicester City morst met de punten (2-4 verloren tegen Newcastle United) sterkt het geloof bij de Liverpool-fans.