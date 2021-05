Roman Yaremchuk spreekt over zijn toekomst: "Meer dan 20 miljoen euro voor mij? Kan het niet gratis?"

Roman Yaremchuk heeft nog vijf wedstrijden in play-off 2 om zijn doelpuntenarsenaal nog wat op te krikken bij de Buffalo's. En wat brengt de toekomst?

"Het contact met Michel Louwagie en de voorzitter is momenteel goed. Je weet het nooit. Ze weten wat ik wil, ze respecteren me", aldus Roman Yaremchuk in Het Nieuwsblad over zijn mogelijke toekomst.

20 miljoen euro?

"Als er een goed bod komt, dan zullen zij beslissen. Of meer dan 20 miljoen euro een aanvaardbare prijs is? Kan het niet gratis?", lachte de spits uit Oekraïne.

"Neen, het is niet mijn job om daarover te praten. Waar ik heen wil? De competitie is belangrijk, maar ik moet vooral vertrouwen voelen. Ik wil een ploeg waar ik goed omringd zal zijn. Het is te vroeg om erover te spreken, wie weet blijf ik wel."