Transfernieuws en Transfergeruchten 08/05: Neymar - Raúl - Capon - Nagelsmann - Thauvin

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Capon kreeg nieuw contractvoorstel'

Brecht Capon (35) heeft een nieuw contractvoorstel op zak bij KV Oostende. Hij zou wel de helft van zijn loon moeten inleveren voor een eenjarig contract, weet Krant van West-Vlaanderen.

'Bayern zal tering naar de nering moeten zetten'

Bayern München gaf heel wat geld uit om nieuwe trainer Nagelsmann over te nemen van Leipzig. En zo is er volgens BILD nog weinig geld over om voor nieuwe spelers te gaan zorgen. Corona heeft overal zijn impact.

'Frankfurt denkt aan absolute legende als nieuwe coach'

Eintracht Frankfurt zou volgens diverse Duitse media graag aan de slag willen gaan met ene Raúl González Blanco als opvolger van Adi Hütter.

Tigres haalt opnieuw Franse topper in huis

Het is toch wel een beetje opvallend. Na Gignac heeft het Mexicaanse Tigres met Florian Thauvin een nieuwe Franse coryfee binnen weten te halen. Hij wordt weggeplukt bij Marseille.

'PSG heeft grootse plannen met Neymar'

Volgens L'Equipe wordt het op zaterdag officieel: Neymar zou een nieuw contract hebben ondertekend dat hem tot 2026 aan de Parijzenaars bindt.