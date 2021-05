CIES becijfert speelgelegenheid eigen opgeleide spelers: Anderlecht op nummer één, Beerschot en Waasland-Beveren kneusjes

CIES deed onderzoek naar de speelgelegenheid die spelers uit de eigen jeugdopleiding krijgen in het eerste elftal. Het hoeft geen verrassing te zijn dat Anderlecht wat dat betreft de beste leerling van de klas is in de Jupiler Pro League.

Het CIES nam alle spelers in beschouwing die tussen hun 15de en 21ste verjaardag minstens drie seizoenen de jeugdopleiding doorliepen. Anderlecht bracht dit seizoen liefst 12 spelers tussen de lijnen die aan dit criterium voldoen. Met 32.47% van de totale speeltijd blijft paars-wit dé club waar de jongeren kansen krijgen. Standard (24.08% van de speelminuten) en KV Oostende (19.05%) staan respectievelijk op plaats twee en drie. Helemaal onderaan vinden we Beerschot en Waasland-Beveren terug. Zowel bij de Mannekes als bij de Leeuwen kreeg geen enkele youngster uit eigen kweek speelgelegenheid.