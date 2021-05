Iebe Swers (Seraing) op weg naar eersteklasser?

Iebe Swers, de 24-jarige rechtsachter die met Seraing afgelopen weekend de promotie naar 1A afdwong, lijkt op weg naar de uitgang bij de Metallo's.

In La Capitale vertelt de ex-speler van STVV en Lommel dat met name Charleroi en Zulte Waregem interesse tonen. "Ik ga deze week de knoop doorhakken, vooral Essevee is erg concreet op dit moment", bekende Swers.

Door het vertrek van Daniel Opare heeft Francky Dury nood aan een nieuwe rechtsachter. Ook Alessandro Ciranni, de aanvoerder van het gedegradeerde Moeskroen, is een van de genoemde namen aan de Gaverbeek.