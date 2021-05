Nog vier matchen, maar Defour ziet het niet meer zitten: "That's it for me"

Defour heeft al sinds het begin van de play-offs last om fit aan de aftrap te verschijnen en hij houdt het nu voor bekeken. Ook voor de wedstrijd van deze week was hij al twijfelachtig en hij neemt dus de beslissing om onmiddellijk te stoppen.

Defour is intussen al aan de slag gegaan als assistent van Wouter Vrancken. Die rol ging hij sowieso op zich nemen volgend seizoen, maar het is dus vroeger dan verwacht gekomen.

That’s it for me. Thank you all for your support during the years. Time for a new chapter 💛❤️ pic.twitter.com/RSeB5QmpuX