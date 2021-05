Club Brugge kan op volle sterkte aantreden in de titelrace

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen Antwerp. Philippe Clement kan op volle sterkte aantreden in de titelrace.

Federico Ricca ontbreekt nog steeds omwille van een blessure, net zoals Nabil Dirar. Verder de gebruikelijke namen die in de selectie zijn opgenomen. De16-jarige Noah Mbamba is weer van de partij. De verdediger kan zijn debuut maken in Het Bosuilstadion.

Racing Genk is de laatste weken dichter en dichter geslopen dus de drie punten moet voor Club Brugge om de voorsprong minstens te behouden.