Ook Anderlecht, Standard en Club Brugge wilden sterspeler Genk: "Bijna tekende hij daar"

KRC Genk is momenteel volop bezig met Club Brugge toch nog iet of wat het vuur aan de schenen te leggen in play-off 1. Met dank ook aan een aantal sterspelers, waarvan er eentje zomaar elders had kunnen zitten.

Theo Bongonda kwam enkele jaren geleden terug naar Zulte Waregem en onder Francky Dury kwam hij helemaal opnieuw aan de oppervlakte. Dat hadden alle topclubs in België toen ook gezien, net als heel wat teams uit het buitenland zoals Stuttgart of Rennes. 7 miljoen euro Uiteindelijk werd het KRC Genk, al hadden ook Anderlecht, Standard en Club Brugge interesse. Zeker blauw-zwart was er dichtbij. "Bijna tekende hij daar", aldus makelaar Fouad Ben Kouider in La Dernière Heure over de transfer van Bongonda.