Transfernieuws en Transfergeruchten 12/05: Ronaldo - Neymar - Camavinga

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

🎥 Club Brugge en KRC Genk binden strijd met elkaar aan om handtekening van Braziliaanse spits mét skills

Het is de Belgische clubs menens op de Zuid-Amerikaanse markt de laatste jaren. En dan komen ze ook al eens logischerwijze in elkaars vaarwater terecht. Het is ook anno 2021 niet anders voor een 20-jarige spits. (Lees meer)

Neymar aast op sterke speler naast zich

Krijgen we een nieuw koningskoppel bij PSG? Nu Neymar zijn contract tot 2025 heeft verlengd, is het uitkijken wie er naar Parijs zal komen. "Ik zou graag met Ronaldo spelen", aldus de Braziliaan in de Franse pers alvast.

Eduardo Camavinga naar PSG?

Volgens L'Equipe is PSG geïnteresseerd in Eduardo Camavinga. Die ligt nog tot 2022 onder contract bij Rennes, maar weigert er bij te tekenen.