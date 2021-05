🎥 Club Brugge en KRC Genk binden strijd met elkaar aan om handtekening van Braziliaanse spits mét skills

Het is de Belgische clubs menens op de Zuid-Amerikaanse markt de laatste jaren. En dan komen ze ook al eens logischerwijze in elkaars vaarwater terecht. Het is ook anno 2021 niet anders voor een 20-jarige spits.

Zowel Club Brugge als KRC Genk tonen verregaande interesse in Rodrigo Muniz Carvalho, een 20-jarige Braziliaanse spits die momenteel uitkomt voor Flamengo. Hij komt uit de jeugd van Flamengo en verzamelde dit jaar al 245 speelminuten over alle competities heen. Meestal moet hij het stellen met invalbeurten. Tegen Botafogo wist hij dit seizoen zijn voorlopig enige doelpunt te maken. Geen statistieken om over naar huis te schrijven, want ook vorig seizoen scoorde hij amper één doelpunt. De 20-jarige spits heeft echter wel de nodige kwaliteiten. Hij is niet waanzinnig groot (1m85), maar wel wendbaar en kan ook de nodige adelbrieven voorleggen op technisch gebied. Zoals dat bij zowat elke Zuid-Amerikaan gaat, heeft ook Rodrigo Muniz heel wat filmpjes te vinden via youtube en sociale media die de sterktes van de jonge Braziliaan in de verf weten te zetten. We laten u graag meegenieten.