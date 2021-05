CIJFER VAN DE WEEK: 267 wedstrijden in tien jaar - dit zijn de 11 trouwste kornuiten voor hun team in de Jupiler Pro League

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de meest trouwe spelers uit de Jupiler Pro League. Daarbij kijken we naar de cijfers van april 2011 tot nu - van de voorbije tien jaren dus.

Sammy Bossut komt eruit als de speler die de meeste matchen speelde en minuten maakte voor hetzelfde team (Zulte Waregem) in die tien jaar.

Trouwste kornuiten

Hij speelde uiteraard over zijn gehele carrière al meer dan 267 competitiewedstrijden voor zijn team, maar de cijfers van het CIES zijn enkel van de laatste tien jaar.

Ruud Vormer en Nicolas Penneteau vervolledigen het podium in de top-10 waarbij wordt gekeken naar de meest trouwe kornuit per ploeg (meer dan één speler per team kan je dus niet tegenkomen).