Jesper Daland is eerste zomertransfer Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft zijn eerste zomertransfer beet.

Cercle Brugge heeft zonet bekend gemaakt dat hun eerste zomertransfer een feit is. De Noorse jeugdinternational Jesper Daland tekent een vierjarig contract. Daland is een 21 jaar oude centrale verdediger en komt over van het Noorse IK Start.

Daland was kapitein bij IK Start en speelde er afgelopen seizoen elke wedstrijd. Blijkbaar verkoos hij een Belgisch avontuur bij Cercle boven een contact bij Molde. Het zal de eerste keer zijn dat Daland in het buitenland speelt.