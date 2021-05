Sergio Padt speelde zonet zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen

Vandaag was het de laatste keer dat Sergio Padt in actie kwam voor FC Groningen.

De Nederlandse doelman, Sergio Padt speelde tussen 2011 en 2014 voor KAA Gent. Bij de Buffalo's speelde hij in totaal 63 keer, waarna hij naar FC Groningen verhuisde. Bij de Nederlandse subtopper keepte Padt 256 wedstrijden. Vandaag speelde Padt voor de laatste keer in eigen huis in Groningen. Het werd 0-0 tegen AZ Alkmaar. Zondag spelen ze nog op het veld van PEC Zwolle.

Nadien zal de Nederlander verhuizen naar Bulgarije. Hij zal er gaan spelen voor Ludogorets. In een interview met ESPN vertelt hij geëmotioneerd over zijn laatste thuiswedstrijd voor Groningen.