Duje Cop verlaat Standard na aflopen contract

Het contract van Duje Cop loopt aan het einde van dit seizoen af en zal ook niet meer verlengd worden.

Standard is nog volop aan het strijden voor Europees voetbal in de Europe play-offs, maar dat neemt niet weg dat de transfers stilaan op gang komen. De club uit Luik is al een speler kwijt voor de officiële start van de zomermercato.

Volgens Sudpresse heeft Duje Cop Standard al verlaten. Cop's contract liep aan het einde van dit seizoen af en hij zou geen verlenging krijgen. De 31-jarige Kroaat werd al een tijdje richting de uitgang geduwd. Hij speelde niet meer en moest zelfs trainen bij de U23 van Standard. In totaal speelde Cop 61 wedstrijden voor de Rouches en daarin wist hij slechts negen keer de weg naar doel te vinden, te weinig voor een spits.