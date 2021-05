"Goed voetballen maakt nu niet uit voor Club Brugge"

Club Brugge lijkt zich richting een nieuwe landstitel te slepen. Inderdaad, slepen, want in de Champions play offs hebben ze met 2 op 9 nog niet kunnen overtuigen.

Na het 3-0 verlies tegen Racing Genk begon Club Brugge met een ander tactisch plan op de Bosuil tegen Antwerp. Met tweevoudig Gouden Schoen-winnaar Hans Vanaken op de bank, werd er met Balanta wat extra duelkracht toegevoegd aan het middenveld. Duels waren er wel, maar goed voetbal was er amper. De wedstrijd begon dan ook zoals ze begonnen was met een 0-0.

In de voetbalpodcast 90 Minutes analyseerden ze de laatste partij van de derde speeldag in de play offs. Voormalig KV Mechelen-speler Steven Defour snapt waarom Clement zo aan de wedstrijd begon. "Ze wilden vooral niet verliezen. Nu niet verliezen en zondag kan er een grote stap gezet worden richting titel", vindt Defour.

"Ze zullen het niet laten om te winnen, maar ze hebben op dit moment schijt aan goed voetbal. Ze zijn alleszins niet de verliezer van de speeldag als je de stand bekijkt. Ze willen kampioen worden en dat is het enige waar ze nog aan denken. Het is mogelijk dat er een minder moment is bij Club nu, maar ze hebben geschakeld", besluit Defour.