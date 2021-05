Mbaye Leye legt de wissel van Siquet de afwezigheid van Lestienne uit

Standard verloor gisteren op de derde speeldag van de Europe play-offs in eigen huis van KV Mechelen (1-2). De Rouches staan momenteel laatste in de groep, terwijl Mechelen de leiding nam.

Mbaye Leye kon voor de wedstrijd tegen Mechelen rekenen op de terugkeer van Hugo Siquet. De rechtsachter stond dus in de basis, maar werd al na amper een half uur vervangen door Tapsoba. "Hij is niet geblesseerd, het was een tactische keuze. We moesten meer aanvallen langs de flanken en we stonden te laag. Siquet kwam nog maar net terug uit blessure en we moesten een aanpassing doen om meer diepgang te veroorzaken aan de rechterkant," zei Mbaye Leye na de wedstrijd.

Gojko Cimirot moest ook vervangen worden. Hij hield het uit tot de rust: "Hij had last aan zijn adductor en speelde dus niet op volle krachten".

Maxime Lestienne ontbrak opnieuw op het wedstrijdformulier. "Een sportieve keuze, want ik heb veel spelers die beschikbaar zijn en de anderen zijn gewoon goed in vorm. Dat blijkt uit de stijle opmars van Tapsoba. Maxime reageert positief en werkt hard om terug in de ploeg te komen. Nicolas Gavory maakte dit eerder ook al mee, maar hij kwam terug door hard te werken. We zijn aan het heropbouwen en alles begint met de training en onze manier van doen. Daarna maken we de keuzes over welke spelers een selectie verdienen en op die dag iets zullen kunnen bijbrengen," besloot Mbaye Leye.