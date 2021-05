Voetbal Vlaanderen lanceert beleidsplan voor de komende vier jaar

Voetbal Vlaanderen kwam vandaag naar buiten met het beleidsplan voor de komende vier jaar.

Het beleidsplan van Voetbal Vlaanderen voor de komende vier jaar werd zonet bekend gemaakt. Ze zullen in totaal 60 miljoen euro investeren. Hoofdzakelijk willen ze meer mensen doen voetballen. Zo wilt Voetbal Vlaanderen dat het aantal meisjes die voetballen jaarlijks toeneemt met 16%. Tegen 2024 willen ze ook 30% meer 35-plussers zien voetballen.

Het G-voetbal en de strijd tegen racisme en discriminatie wordt ook nog eens in de verf gezet in het beleidsplan. "Niemand mag nog buitenspel staan", zegt Nand De Klerck, secretaris van het beleidsplanningsteam. "We zijn ambitieus en willen het voetbalvuur in Vlaanderen nog verder aanwakkeren en onze sport ook nog diverser en inclusiever maken", besluit hij.