Hans Vanaken beslissend als invaller: "Ik begrijp de uitleg van de trainer, maar dit doet deugd"

Voor de tweede keer op rij startte Hans Vanaken op de bank bij Club Brugge. Ditmaal kreeg hij van Clement 45 minuten om Club Brugge drie belangrijke punten te bezorgen, wat hem ook lukte.

Of hij nu op de bank start of niet, Hans Vanaken is de vaste penaltynemer bij Club Brugge. De tweevoudige Gouden Schoen-winnaar trapte de elfmeter feilloos in doel en verschalkte Antwerp-doelman Butez die naar de goede hoek dook. "Als ik de bal pak, ben ik zeker van mijn boek. Dan moet je met overtuiging trappen om de keeper geen kans te geven, wat ook gebeurde", luidt de tactiek van Vanaken.

Dat Vanaken voor de tweede keer op rij op de bank start, is opvallend te noemen. "De trainer wou wat behoudender spelen, minder ruimte weggeven aan een ploeg die graag countert. Ik infiltreer wat liever en ben dan neit altijd op tijd terug. Het is niet leuk om op de bank te starten maar invallen en scoren doet deugd", vertelt hij voor de camera van Eleven Sports.

Titelstrijd voorbij?

Na de overwinning van Racing Genk op het veld van Anderlecht, was de voorsprong van Club geslonken tot 2 punten. Een overwinning was hoogstnoodzakelijk voor blauw-zwart. "De wedstrijd van Genk stond wel op, maar op de achtergrond. Echt kijken heb ik niet gedaan. Natuurlijk hoop je dat Anderlecht punten kan pakken maar uiteindelijk moeten we het zelf doen. Als we goed zijn, moeten we met niemand rekening houden om kampioen te spelen", besluit vanaken.