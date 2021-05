Goed nieuws voor Nicolas Raskin van Standard Luik

Nicolas Raskin gaat niet meer in actie komen dit seizoen maar gelukkig is zijn blessure minder zwaar dan eerst gevreesd.

Nicolas Raskin blesseerde zich zaterdag op training aan de linkerknie. Even werd gevreesd voor een kruisbandblessure waardoor hij 6 tot 9 maanden out zou zijn. Gelukkig voor hem en Standard Luik is de blessure veel minder ernstig. Hij heeft een kneuzing opgelopen aan het vetlichtaam van Hoffa. Hierdoor zou hij ongeveer 3 tot 4 weken out zijn.

In de Play-Offs gaat hij dus niet meer in actie komen maar de voorbereiding op volgend seizoen zou zo niet in gedrang komen. Aan de boorden van de Maas zullen ze wel opgelucht reageren.