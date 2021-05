Nederlandse KVM-spits plots man van de assists en heeft geduld voor oplossing voor zijn toekomst

De laatste wedstrijden hebben ze er bij KV Mechelen een smaakmaker erbij. De Nederlandse spits Ferdy Druijf toont immers heel aardige dingen. In de play-offs scoorde Druijf uit bij Gent, maar vooral met zijn vier assists heeft hij een groot aandeel in het puntengewin van KVM.

Ontpopt Druijf zich nu tot assistenkoning? "Een beetje wel, eigenlijk. Ik heb nu vier assists in twee thuismatchen, daar ben ik zeer tevreden mee. Als ik maar belangrijk kan zijn voor het team. Is het niet met goals, dan met assists. Ik hoop om nog meer assists te geven of goals te maken."

Niet onlogisch dat hij dat laatste ook aanhaalt, want een aanvaller leeft natuurlijk van doelpunten. "Ik ben wel echt een spits hoor", lacht Druijf. "Ik kan ballen kaatsen, ik weet dat ik kan scoren. In de tweede divisie in Nederland heb ik goals gemaakt en ook een paar in Europa. Ook al komt dat nu niet echt naar voren."

Gelijkaardige assist als tegen KVO

Over zijn twee assists tegen Standard mag hij alvast tevreden zijn, want die waren telkens goed uitgevoerd. Vooral die voor Shved viel op: een harde voorzet van op de rechterflank. Tegen KVO leverde Druijf van op die positie ook een assist voor Mrabti. "Als ik naar buiten uitwijk en ik op de rechtsbuitenpositie beland, probeer ik de ballen strak en hard voor te geven. Het is nu twee keer op korte tijd dat die zo goed valt."

Ondertussen is het nog altijd niet zeker of KV Mechelen de AZ-huurling gaat houden. "Er staat nog helemaal niets vast, ik kan er nog vrij weinig over vertellen. Ik weet wel dat ze het proberen. Ik sta ook op een positieve manier tegenover een verlengd verblijf. Het is afwachten. Ze zullen nog met AZ gaan praten. In principe hebben we nog alle tijd. Als ik hier blijf, wil ik wel van in het begin van de voorbereiding hier meedraaien."

Betere connectie

Druijf overtuigde de KVM-volgers vooral met zijn recente prestaties. "Je hebt twee jaar lang geen negentig minuten aan een stuk gespeeld. Dan kom je hier en speel je in het begin ook niet heel veel. Mijn eerste basisplaats was thuis tegen Standard, in een match die helemaal misliep. In principe ben ik nu wel in een goed ritme. De connectie tussen mezelf en de teamgenoten zit ook stukken beter. Daar ben ik hartstikke blij mee."