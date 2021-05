Genk heeft zijn strijder gevonden: "Neus-aan-neus? Ik deins voor niemand terug"

Kristian Thorstvedt is een overlever. De 22-jarige Noor was zelfs bijna geen prof geworden, maar vocht terug. Bij KRC Genk is hij intussen onmisbaar geworden en willen ze zijn nog lopend contract zo vlug mogelijk openbreken.

Thorstvedt stond op zijn 17de voor een keerpunt. "Toen de meeste van mijn vrienden doorbraken in de eerste ploeg van Stabæk, zat ik vast bij de beloften. Ik stond op het punt om naar de Verenigde Staten te vertrekken om daar 'college soccer' te gaan spelen voor de New Hampshire Wildcats", zegt hij in HLN. Zijn vader kreeg hem echter binnen bij Viking en de rest is geschiedenis. Maar Thorstvedt heeft er wel zijn handelsmerk van gemaakt om voorop te gaan in de strijd. Zelfs als dat betekent dat hij zijn enorme postuur moet laten gelden. "Dat komt gewoon omdat ik een onweerstaanbare drang heb om te winnen. Nice guys winnen niets. Ik ga tot het uiterste om mijn teammaats te verdedigen en als dat betekent dat ik neus-aan-neus moet staan met iemand, dan is dat zo. Ik ga voor niemand uit de weg en ik deins voor niemand terug."





