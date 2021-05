Theate naar een buitenlandse topcompetitie?: "Zij toonden interesse"

Arthur Theate is dit seizoen volledig aan het ontbolsteren bij KV Oostende. De 20-jarige Belg was dit seizoen een belangrijke schakel in de verdediging van de kustboys. De ploeg aan zee haalde net niet de Champions play-offs, en moest zich tevredenstellen met een plek in de Conference play-offs.

Theate speelde dit jaar zijn eerste seizoen mee bij een eerste ploeg. Al vrij vroeg op het seizoen was de jongeling niet meer weg te denken bij Oostende. Theate speelde veel en goed, dat was zelfs de clubs uit de buitenlandse topcompetities niet ontgaan… “Bologna toonde interesse, dat was toch vrij concreet maar ik wil geen stappen overslaan in mijn proces als voetballer. Een extra jaar in België om te bevestigen, kan zeker geen kwaad”, liet de Oostendeverdediger weten in een interview met Het Nieuwsblad.