🎥 Fashion Sakala neemt nu al afscheid van KV Oostende

Junior Fashion Sakala neemt met een videoboodschap afscheid van zijn KV Oostende en reist vanavond niet mee af naar Luik.

Junior Fashion Sakala zal er vanavond niet bij zijn in de laatste wedstrijd van KV Oostende op het veld van Standard Luik. De goedlachse Zambiaan blijft in Oostende omwille van ziekte maar heeft een videoboodschap opgenomen om afscheid te nemen van de club, de supporters en zijn medespelers.

Sakala streek in de zomer van 2018 neer in België. Hij kwam over van de tweede ploeg van Spartak Moskou. In totaal zou hij 102 keer het shirt van KV Oostende dragen waarin hij 31 keer kon scoren en 10 assist gaf. Met 16 doelpunten in de Jupiler Pro League dit seizoen was hij één van de absolute uitblinkers van KV Oostende dit seizoen.

Afgelopen winter kon hij nog de overstap maken naar Antwerp maar weigerde het bod. Hij tekende een tijdje terug een contract bij de Schotse kampioen Rangers FC en mag zich opmaken voor Champions League voetbal volgend seizoen.