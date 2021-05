Mbaye Leye maakt na halfjaartje het bilan op: "Ik weet waar ik naartoe ga"

Het seizoen van Standard zit er eigenlijk al op, want zowel voor de Rouches als voor KV Oostende is de slotmatch op zaterdagavond overbodig - of de zevende plaats in de eindrangschikking zou een doel moeten zijn.

Mbaye Leye kon dus na vijf maanden bij Standard even het bilan opmaken na 25 wedstrijden aan het roer van de Rouches. Daarin werd 12 keer gewonnen, 9 keer verloren en 4 keer gelijkgespeeld. "Ik ben de directie dankbaar dat ik mijn kans heb gekregen bij een topclub. Ik heb de voorbije maanden hard gewerkt en ben dingen tegengekomen die moeilijk te behandelen waren." Resultaten zullen volgen "De resultaten zullen volgen, vroeg of laat. Ik ben een jonge coach en krijg veel raad, maar ik weet waar ik heen ga en het bestuur heeft dezelfde visie. Ze staan achter mij. We moeten werken voor de club en niet voor onszelf." "Ik wil nog beter worden en blijf open van geest. Ik maak geen compromissen. Ik weet dat ik op de goede weg ben en ik heb al bewezen flexibel te kunnen zijn."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Standard - KV Oostende live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.