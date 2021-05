Mbaye Leye tevreden over jonge verdediger: "We wisten wat hij kon brengen"

Standard heeft zaterdagavond zijn vijfde nederlaag in de Europe Play-offs geleden door thuis te verliezen tegen KV Oostende. Het werd 1-3 na twee doelpunten van Vandendriessche en één doelpunt van Boonen.

Standard hoopte haar moeilijk seizoen af te sluiten met een overwinning, maar KV Oostende besliste er anders over. De Kustboys speelden een sterke wedstrijd. "Het was de laatste wedstrijd van het seizoen en we wilden op een hoog niveau eindigen, ondanks alle afwezigheden en de aanwezigheid van veel jongeren op het veld", legde Mbaye Leye uit na de wedstrijd.

"We moesten spelen met mensen die begaan waren met de club, daarom hadden we veel jonge spelers. We speelden met een goede mentaliteit, maar aan de andere kant speelde KV Oostende met hun derde spits (Kvasina), die de bal goed kon bijhouden en voor gevaar kon zorgen. Wij waren het tegenovergestelde. Zodra we de bal verloren, was het een doelpunt.," zei Mbaye Leye op de persconferentie.

© photonews

Nathan Ngoy stond zaterdagavond in de basis en hij maakte een goede indruk. De jonge verdediger leverde een goede prestatie bij zijn vuurdoop. "Ik ben tevreden met zijn prestatie en we wisten wat hij kon brengen. Het was erg interessant om hem in deze laatste wedstrijd te zien tegen een ploeg die altijd in beweging is. Maar net als de andere jonkies, zal hij in het volgende seizoen begeleid moeten worden door leiders," besloot de trainer van de Rouches.