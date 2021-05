Kevin Vandendriessche man van de match in zijn laatste wedstrijd voor KV Oostende: "Het is een goed en mooi einde"

Kevin Vandendriessche, voor de laatste keer de kapitein van KV Oostende, was deze zaterdagavond in Sclessin meer dan doorslaggevend in de overwinning van zijn ploeg tegen Standard (1-3).

Kevin Vandendriessche was zaterdag de man van de wedstrijd voor KV Oostende tegen Standard. De aanvoerder van de Kustboys scoorde twee keer en gaf één assist. Een mooie manier om afscheid te nemen van de club waar hij sinds 2015 speelde. De middenvelder komt vanaf volgend seizoen voor KV Kortrijk uit.

"Ik wilde op een hoge noot eindigen, de prioriteit was om zaterdagavond te winnen. Ik ben blij voor mij en het team. Het is een goed en mooi einde. Ik denk dat ik nog steeds mijn plaats in het team had, maar er is een andere filosofie met prioriteit voor de jongeren. We hebben gepraat, maar het kwam er niet van," vertelde de KVO-aanvoerder na de wedstrijd aan Eleven Sports. "Ik ben blij dat ik bij KV Kortrijk aan de slag kan. We gaan op vakantie en dan begin ik weer bij KVK. Ik wilde dit seizoen goed afsluiten", besloot Vandendriessche.