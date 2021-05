Jérémy Doku laat zich meteen zien in Ligue 1 en staat in top 5 van indrukwekkende statistiek

Doku stond bijna elke wedstrijd in de basis bij FC Rennes en was goed voor 2 doelpunten en 3 assists. Dat zijn nog geen indrukwekkende statistieken voor een aanvaller die 30 wedstrijden gespeeld heeft, maar bij een andere statistiek valt hij wel op.

Statistiekenbureau Squawka Football heeft namelijk allerlei statistieken bijgehouden van spelers in de top 5 competities van Europa (Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië) en daaruit blijkt dat Doku de 5e meeste dribbels succesvol heeft uitgevoerd dit seizoen. Helemaal bovenaan staat Lionel Messi, voor Adama Traoré van Wolverhampton. Een straatlengte verder staan De Paul en Galan, waarna Doku volgt op een mooie 5e plaats.

